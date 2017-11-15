Джавид Гурбанов: Работы по коридору Север-Юг идут по графику

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Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Строительство железной дороги в рамках проекта международного транспортного коридора Север-Юг осуществляется по графику.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов.

"Работы по I фазе будут завершены в декабре этого года, а работы по II фазе начнутся в первой половине следующего года", - сказал Гурбанов.

Напомнив о недавнем открытии железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, Гурбанов подчеркнул, что это увеличит дивиденды Азербайджана.