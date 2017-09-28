Джавид Гурбанов: Первое испытание БТК завершилось успешно

© Report

Тбилиси. 28 сентября. REPORT.AZ/ "Реализуемый по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева проект железной дороги "Баку-Тбилиси-Карс" объединит очень большие территории, большие культуры. Завершение строительства этой дороги огромный успех".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом журналистам заявил председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов.

Он отметил, что первое испытание БТК, строительство которого завершилось, прошло успешно: "Этим поездом мы прибыли из Тбилиси в Карс. Это важное историческое событие. В ближайшие дни с участием глав наших государств состоится официальное открытие БТК".

Дж.Гурбанов отметил, что инициатива одного из самых крупных проектов в мире - железной дороги БТК принадлежит президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву: "Строительство этой дороги на грузинской стороне также осуществлялось по выданным Азербайджаном выгодным кредитам и с участием азербайджанских компаний. Этот проект имеет большое значение не только для наших стран, народов, но и для мировых государств.

БТК, представляющий собой составную часть старинного Шелкового пути, объединяет огромные территории от Китая до Лондона. БТК сыграет важную роль в развитии цивилизаций".