Джавид Гурбанов: Из Баку в Габалу возможно будет добраться по железной дороге за 3 часа

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Из Баку в Габалу возможно будет добраться по железной дороге за 3 часа.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель правления ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов.

Дж.Гурбанов отметил, что железная дорога в направлении Габалы составляет порядка 45-46 километров.

Oн подчеркнул о сложном географическом расположении дороги. «На этой дороге могут быть оползни. Поэтому железная дорога строится под наблюдением консультантов и до конца этого года завершится устройство земляного полотна. При средней скорости в 100 км возможно будет из Баку до Габалы добраться за 3 часа».

Напомним, что глава АЖД ранее говорил, что со следующего лета пассажиры смогут путешествовать из Баку в Габалу на скором поезде. Он также отмечал, что для этого направления необходимо приобрести 11 электрических поездов и три поезда, работающих на дизеле.