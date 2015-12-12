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    ​Джавид Гурбанов: От азербайджанской Астары до иранской границы будет проложен 8-километровый участок железной дороги

    Проект транспортного коридора Север-Юг необходим нам

    Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ "Проект транспортного коридора Север-Юг необходим нам, поэтому мы стараемся упростить эту работу". 

    Как сообщает Report, об этом сказал журналистам председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов.

    Дж.Гурбанов отметил, что в связи с этим уже создан Координационный совет: "21 декабря в столице Ирана Тегеране состоится встреча, на которой будут поставлены конкретные вопросы. На первоначальном этапе от азербайджанской Астары до иранской границы будет проложен участок железной дороги протяженностью 8 км. Кроме того, будет построен мост протяженностью 100 метров, что упростит перевозку грузов". 

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