​Джавид Гурбанов: От азербайджанской Астары до иранской границы будет проложен 8-километровый участок железной дороги

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ "Проект транспортного коридора Север-Юг необходим нам, поэтому мы стараемся упростить эту работу".

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов.

Дж.Гурбанов отметил, что в связи с этим уже создан Координационный совет: "21 декабря в столице Ирана Тегеране состоится встреча, на которой будут поставлены конкретные вопросы. На первоначальном этапе от азербайджанской Астары до иранской границы будет проложен участок железной дороги протяженностью 8 км. Кроме того, будет построен мост протяженностью 100 метров, что упростит перевозку грузов".