​Джавид Гурбанов: Азербайджан и Иран ведут переговоры по строительству международного транспортного коридора Север-Юг

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ В ближайшие дни предусматривается начало проектно-строительных работ по азербайджанскому и иранскому участкам международного транспортного коридора Север-Юг. Сейчас стороны ведут переговоры по проекту. Как сообщает Report, об этом рассказал журналистам председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов.

Он отметил, что, в целом, планируется строительство участка железной дороги протяженностью 8,3 км с азербайджанской стороны, и протяженностью 2 км - с иранской стороны: "На иранской стороне также планируется строительство грузового терминала".

Отметим, что на сегодняшний день грузоперевозки между Азербайджаном и Ираном осуществляются посредством автомобильного транспорта, их объем равен примерно 600 тыс. тонн. После соединения железнодорожных линий двух стран ожидается многократное увеличение объемов грузоперевозок, которые на первом этапе составят 5 млн. тонн, на втором - достигнут 10 млн. тонн.