 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Джавид Гурбанов: 20-километровый участок земляного полотна под прокладку железной дороги в Габалу уже готов

    © Report/ Firi Salim

    Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ "Земельный вопрос относительно строительства железной дороги от станции Ляки в Агдашском районе до Габалинского района уже решен, 20-километровый участок  земляного полотна готов".

    Как сообщает Report, об этом сказал журналистам председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов.

    "Рельеф там несколько сложный. Мы доставляем для дороги гравий из Загаталы и Балакена. Несколько месяцев у нас были проблемы с заповедником. Однако по поручению президента проблема решена. Финансы на дорогу выделены, строительство продолжается. Учитывая рост потока туристов, мы надеемся возить их из Баку в Габалу уже в следующем году. Поэтому важно приобрести дополнительно 11 электропоездов, 3 дизельных поезда. Мы постараемся учесть этот вопрос в инвестициях", - сказал он.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi