Джавид Гурбанов: 20-километровый участок земляного полотна под прокладку железной дороги в Габалу уже готов

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Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ "Земельный вопрос относительно строительства железной дороги от станции Ляки в Агдашском районе до Габалинского района уже решен, 20-километровый участок земляного полотна готов".

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов.

"Рельеф там несколько сложный. Мы доставляем для дороги гравий из Загаталы и Балакена. Несколько месяцев у нас были проблемы с заповедником. Однако по поручению президента проблема решена. Финансы на дорогу выделены, строительство продолжается. Учитывая рост потока туристов, мы надеемся возить их из Баку в Габалу уже в следующем году. Поэтому важно приобрести дополнительно 11 электропоездов, 3 дизельных поезда. Мы постараемся учесть этот вопрос в инвестициях", - сказал он.