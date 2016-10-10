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    Джавид Гулиев: Железнодорожные коридоры позволят увеличить грузоперевозки между Россией, Азербайджаном, Ираном, Грузией и Турцией

    Перевозки зерна в направлениях Россия-Иран, Россия-Грузия и Россия-Турция могут быть более перспективными

    Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Совместное предприятие "Азрустранс", учрежденное ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) и российской компанией "Русагротранс", позволит нарастить объемы грузоперевозок по проложенным Азербайджаном новым транспортным маршрутам, транспортным коридорам Баку-Тбилиси-Карс и Север-Юг, а также между Россией, Азербайджаном, Ираном, Грузией и Турцией.

    Как сообщает Report, об этом сказал гендиректор СП "Азрустранса" Джавид Гулиев на церемонии презентации компании.

    "Перевозки зерна в направлениях Россия-Иран, Россия-Грузия и Россия-Турция могут быть более перспективными", - сказал Дж.Гулиев.

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