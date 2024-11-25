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Джаваншир Пашазаде: В южном регионе должно быть построено большое водохранилище

Джаваншир Пашазаде: В южном регионе должно быть построено большое водохранилище В южном регионе должно быть построено новое, большое водохранилище.
Инфраструктура
25 ноября 2024 г. 17:37
Джаваншир Пашазаде: В южном регионе должно быть построено большое водохранилище

В южном регионе должно быть построено новое, большое водохранилище.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Джаваншир Пашазаде в ходе обсуждения законопроекта "О государственном бюджете на 2025 год" на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

По его словам, как и в других регионах Азербайджана, в южной зоне отмечаются большие проблемы с питьевой водой.

"Водные ресурсы важны для выращивания сельскохозяйственной продукции. Имеющиеся водохранилища сильно устарели. Самые большие из них - Ханбуланчай и Виляшчай - построены еще в тот период, когда Гейдар Алиев являлся первым секретарем ЦК. Важно воспользоваться тем, что регион расположен в дождливой зоне, и построить новые водохранилища. В настоящее время вокруг имеющихся строятся туристические объекты и рестораны, что также создает сложности", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Cavanşir Paşazadə: "Cənub bölgəsində yeni, böyük su anbarı tikilməlidir"

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