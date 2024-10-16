Джалали: Строительство железной дороги Решт- Астара начнется в 2025 году

Иран ожидает в 2025 году начала строительства железнодорожной ветки между иранскими городами Решт и Астара, входящей в международный транспортный коридор "Север - Юг".

Иран ожидает в 2025 году начала строительства железнодорожной ветки между иранскими городами Решт и Астара, входящей в международный транспортный коридор "Север - Юг".

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил посол Ирана в РФ Казем Джалали.

"Надеемся, что в 2025 году начнется реализация проекта. Сам проект длится где-то 3 года", - сказал посол.

Он отметил, что Иран ожидал начала строительства в этом году, но "появилось много вопросов".

Напомним, что Иран и РФ в мае 2023 года подписали соглашение о сотрудничестве по финансированию проектирования, строительства и поставок товаров и услуг для создания железной дороги Решт - Астара. Новая магистраль позволит соединить железнодорожные сети Ирана и Азербайджана, а также других стран СНГ.

Россия выделит межгосударственный кредит в размере 1,3 млрд евро для этого строительства. Общая стоимость проекта - 1,6 млрд евро.