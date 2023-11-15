Джаббаров: До конца года завершится расширение железнодорожной линии БТК в Грузии

До конца 2023 года будут завершены работы по расширению железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс на территории Грузии.

До конца 2023 года будут завершены работы по расширению железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК) на территории Грузии.

Как сообщает Report, об этом сказал министр экономики Микаил Джаббаров на II Бакинском форуме устойчивого развития.

По его словам, полная реализация этого проекта в очередной раз свидетельствует о значимой роли Азербайджана в международных транспортных перевозках.

"Азербайджан, расположенный на пересечении международных транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг, выступает инициатором ряда стратегических транспортных проектов. Железная дорога БТК, построенная при финансовой поддержке нашей страны, была введена в эксплуатацию в 2017 году.

Другим важным проектом является Бакинский международный морской торговый порт. Алятская свободная экономическая зона, расположенная рядом с этим портом, имеет современную инфраструктуру, и привлекает местных и иностранных инвесторов, предоставляет им возможность производить ориентированные на экспорт продукцию и услуги с высокой добавленной стоимостью. Она также расширит транзитные возможности Азербайджана, увеличит объем грузоперевозок. Наша стратегия социально-экономического развития нацелена на то, чтобы превратить Азербайджан в региональный хаб и центр электронной торговли", - сказал Джаббаров.