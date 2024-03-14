Джаббар Джаббарлы: За счет проекта SOCAR можно сэкономить около 400 тыс. кубометров воды

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) работает над проектом по прокладке трубопровода на территорию нефтеперерабатывающего завода.

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) работает над проектом по прокладке водопровода на территорию нефтеперерабатывающего завода.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела электронного управления и современных технологий ОАО "Азерсу" Джаббар Джаббарлы на конференции в рамках Бакинской водной недели.

По его словам, по указанному трубопроводу техническая вода будет поступать на территорию НПЗ: "Нефтеперерабатывающий завод является одним из главных потребителей воды. Ежемесячно предприятие использует 350-400 тысяч кубометров воды. В случае реализации проекта, этот объем воды можно будет сэкономить".

Джаббарлы подчеркнул, что на промышленных предприятиях вода используется для охлаждения: "На Абшеронском полуострове для этих целей не пользуются технической водой. Использование технической воды на предприятиях могло бы сэкономить питьевую воду".

Представитель "Азерсу" отметил, что в Азербайджане 8% воды используется для орошения земель, 4% - в ресторанах и домах торжеств, 3% - в учебных заведениях, 2% - в больницах.

По его словам, в настоящее время ОАО "Азерсу" обслуживает 1 млн 820 тыс. абонентов, 96% из них относятся к сектору населения.