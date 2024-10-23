Джаббар Джаббарлы: Создание канализационной сети в окрестностях Баку требует инвестиций

Создание канализационных сетей в окрестностях Баку и их подключение к централизованной системе требует достаточных инвестиций.

Создание канализационных сетей в окрестностях Баку и их подключение к централизованной системе требует достаточных инвестиций.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал заместитель председателя правления Объединенной службы водоснабжения крупных городов Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Джаббар Джаббарлы.

По его словам, поэтапные работы в этом направлении ведутся в соответствии с Генеральным планом Баку: "Но эти работы требуют инвестиций. Когда мы можем реализовать какие-то проекты за счет внутренних возможностей, мы это делаем. Однако из-за нехватки инвестиций для крупных проектов, все еще остаются места, где не созданы канализационные сети. В основном, эти территории расположены в Сабунчинском, Сураханском и Бинагадинском районах".

Джаббар Джаббарлы уточнил, что для проведения работ в этих районах до сих пор не привлекались внешние финансовые источники, и все работы реализуются за счет внутренних средств.