Джаббар Джаббарлы: Дебиторская задолженность одна из самых серьезных проблем коммунальных служб

Одной из самых серьезных проблем коммунальных служб Азербайджана является дебиторская задолженность, в частности в небытовом секторе.

Одной из самых серьезных проблем коммунальных служб Азербайджана является дебиторская задолженность, в частности в небытовом секторе.

Как сообщает Report, об этом заявил зампредседателя Объединенной службы водоснабжения крупных городов Джаббар Джаббарлы на "Форуме развития национального бизнеса".

По его словам, в течение года оплачивается 94-95% предоставляемых услуг, но определенная часть остается неоплаченной. "И "Азерсу", и "Азеришыг", и другие коммунальные службы функционируют как хозяйствующие субъекты. Мы должны вовремя платить зарплаты, социальные отчисления, налоги и другие расходы", - подчеркнул Джаббарлы.

Он отметил, что в некоторых случаях между государственными учреждениями и коммунальными предприятиями возникают недоразумения по поводу платежей. "Вода в Баку не просто течет сама по себе, для ее доставки, очистки и распределения требуются серьезные средства. Мы должны собрать эти средства, чтобы оплатить стоимость этой услуги", - сказал замглавы службы водоснабжения.

Джаббар Джаббарлы подчеркнул, что долг в любом случае остается долгом, и даже если срок исковой давности истек, это не меняет факта его существования.