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Движущийся из Китая в Грузию первый в этом году блок-поезд отправился из Баку

Движущийся из Китая в Грузию первый в этом году блок-поезд отправился из Баку Груз поезда – это, в основном, автомобильные шины. Поезд уже отправился из Баку в Тбилиси
Инфраструктура
19 февраля 2021 г. 17:47
Движущийся из Китая в Грузию первый в этом году блок-поезд отправился из Баку

Первый в этом году блок-поезд, движущийся из Китая в Грузию через территорию Азербайджана, был отправлен из Баку в Тбилиси.

Как сообщает Report со ссылкой ADY Container, поезд состоит из 56 контейнеров.

Данная грузоперевозка осуществляется на основании заказа компаний Maersk и MSC. Контейнеры были доставлены в Бакинский порт по фидерной линии Актау–Алят. Из них 41 был отправлен из города Сиань, а 15 – из города Циндао. Груз поезда – это, в основном, автомобильные шины. Поезд уже отправился из Баку в Тбилиси. Ожидается, что завтра контейнеры прибудут в Тбилиси.

Проект реализуется в рамках совместного сотрудничества "KTZ Express", ООО ADY Container и GR Logistics and Terminals, являющихся членами Транскаспийского Международного Транспортного Консорциума.

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Версия на азербайджанском языке Çindən Gürcüstana gedən bu ilin ilk blok qatarı Bakıdan yola düşüb

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