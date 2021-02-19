Движущийся из Китая в Грузию первый в этом году блок-поезд отправился из Баку

Движущийся из Китая в Грузию первый в этом году блок-поезд отправился из Баку

Груз поезда – это, в основном, автомобильные шины. Поезд уже отправился из Баку в Тбилиси

https://static.report.az/photo/7b669a55-49da-3897-8e2e-0ca4d67dfa76.jpg https://static.report.az/photo/7b669a55-49da-3897-8e2e-0ca4d67dfa76.jpg

Первый в этом году блок-поезд, движущийся из Китая в Грузию через территорию Азербайджана, был отправлен из Баку в Тбилиси. Как сообщает Report со ссылкой ADY Container, поезд состоит из 56 контейнеров. Данная грузоперевозка осуществляется на основании заказа компаний Maersk и MSC. Контейнеры были доставлены в Бакинский порт по фидерной линии Актау–Алят. Из них 41 был отправлен из города Сиань, а 15 – из города Циндао. Груз поезда – это, в основном, автомобильные шины. Поезд уже отправился из Баку в Тбилиси. Ожидается, что завтра контейнеры прибудут в Тбилиси. Проект реализуется в рамках совместного сотрудничества "KTZ Express", ООО ADY Container и GR Logistics and Terminals, являющихся членами Транскаспийского Международного Транспортного Консорциума. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на азербайджанском языке Çindən Gürcüstana gedən bu ilin ilk blok qatarı Bakıdan yola düşüb