Движение транспорта на дороге в направлении Муганлы-Исмаиллы частично восстановлено

Прошлой ночью на временной служебной дороге, проложенной в связи со строительством трассы Муганлы-Исмаиллы, сошел оползень.

Прошлой ночью на временную служебную дорогу, проложенной в связи со строительством трассы Муганлы-Исмаиллы, сошел оползень.

Как передает Report, об этом сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

В ведомстве отметили, что для восстановления поврежденного участка дороги и обеспечения непрерывности и безопасности движения автотранспорта на место прибыла спецтехника агентства. По этой причине движение транспортных средств из Муганлы в Исмаиллы и обратно было ограничено и перенаправлено на альтернативную дорогу Баку-Шамахы-Евлах (Агсуинский перевал).

После завершения части работ движение автотранспортных средств в утренние часы на данном участке частично восстановлено. В настоящее время ремонтные работы по полному устранению последствий оползня продолжаются.

Ведомство принесло извинения за временные неудобства.