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    Движение у северного въезда в Баку будет ограничено

    Ремонтно-строительные работы продлятся до 19 апреля

    Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Начиная с 22:00 сегодняшнего дня и до утра 19 апреля у северного въезда в Баку, на автомобильной дороге Баку-Губа-граница России в направлении столицы вблизи Международного автовокзального комплекса будут проводиться ремонтно-строительные работы.

    Как сообщили Report в ОАО "Азеравтойол", в связи с этим движение автотранспортных средств на двух правых полосах движения будет ограничено.

    Автомобили могут беспрепятственно двигаться по двум левым полосам движения, которые останутся открытыми для передвижения транспорта. 

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