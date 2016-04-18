Движение у северного въезда в Баку будет ограничено

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Начиная с 22:00 сегодняшнего дня и до утра 19 апреля у северного въезда в Баку, на автомобильной дороге Баку-Губа-граница России в направлении столицы вблизи Международного автовокзального комплекса будут проводиться ремонтно-строительные работы.

Как сообщили Report в ОАО "Азеравтойол", в связи с этим движение автотранспортных средств на двух правых полосах движения будет ограничено.

Автомобили могут беспрепятственно двигаться по двум левым полосам движения, которые останутся открытыми для передвижения транспорта.