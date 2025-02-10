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Движение транспорта у рынка "Кешля" временно ограничено из-за строительства новой дороги

Движение транспорта у рынка "Кешля" временно ограничено из-за строительства новой дороги Госагентство автомобильных дорог Азербайджана продолжает строительство новой дороги улица Академика Гасана Алиева - станция метро "Кероглу".
Инфраструктура
10 февраля 2025 г. 15:27
Движение транспорта у рынка Кешля временно ограничено из-за строительства новой дороги

Госагентство автомобильных дорог Азербайджана продолжает строительство новой дороги улица Академика Гасана Алиева - станция метро "Кероглу".

Как сообщили Report в Госагентстве, в настоящее время работы ведутся на участке на пересечении улиц Алияра Алиева и Мирзы Улугбека (напротив рынка "Кешля").

В связи со строительными работами в этой зоне введены краткосрочные ограничения на движение транспорта, водителям рекомендуется быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения и требования временных дорожных знаков.

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