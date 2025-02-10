Движение транспорта у рынка "Кешля" временно ограничено из-за строительства новой дороги

Госагентство автомобильных дорог Азербайджана продолжает строительство новой дороги улица Академика Гасана Алиева - станция метро "Кероглу".

Госагентство автомобильных дорог Азербайджана продолжает строительство новой дороги улица Академика Гасана Алиева - станция метро "Кероглу".

Как сообщили Report в Госагентстве, в настоящее время работы ведутся на участке на пересечении улиц Алияра Алиева и Мирзы Улугбека (напротив рынка "Кешля").

В связи со строительными работами в этой зоне введены краткосрочные ограничения на движение транспорта, водителям рекомендуется быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения и требования временных дорожных знаков.