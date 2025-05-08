Движение транспорта ограничат в одной из частей Баку

16:43

В связи со строительством и вводом в эксплуатацию новой автодороги от улицы Гасана Алиева до станции метро "Кёроглу" параллельно проспекту Зии Буньядова, 9 мая с 00:00 движение на участке улицы Ахмеда Раджабли — от перекрестка с улицей Улугбека до улицы Фатали хана Хойского — будет полностью ограничено.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

Это решение принято для снижения риска дорожно-транспортных происшествий в период проведения работ.

Водителям рекомендуется с пониманием отнестись к проводимым работам и заранее использовать альтернативные маршруты в соответствии с направлением движения.