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Движение транспорта ограничат в одной из частей Баку

Движение транспорта ограничат в одной из частей Баку 16:43
Инфраструктура
8 мая 2025 г. 17:04
Движение транспорта ограничат в одной из частей Баку

В связи со строительством и вводом в эксплуатацию новой автодороги от улицы Гасана Алиева до станции метро "Кёроглу" параллельно проспекту Зии Буньядова, 9 мая с 00:00 движение на участке улицы Ахмеда Раджабли — от перекрестка с улицей Улугбека до улицы Фатали хана Хойского — будет полностью ограничено.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

Это решение принято для снижения риска дорожно-транспортных происшествий в период проведения работ.

Водителям рекомендуется с пониманием отнестись к проводимым работам и заранее использовать альтернативные маршруты в соответствии с направлением движения.

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Версия на азербайджанском языке Bakının bir hissəsində hərəkət tam şəkildə məhdudlaşdırılacaq

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