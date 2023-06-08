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Движение транспорта на некоторых улицах и проспектах Баку будет ограничено

Движение транспорта на некоторых улицах и проспектах Баку будет ограничено С 8 по 18 июня в связи с проведением работ по окраске горизонтальных линий разметки с 10:00 до 17:00 и с 23:00 до 05:00 движение транспорта по проспекту Загульба, Мардакянскому шоссе, проспекту Гейдара Алиева и улице Юсифа Сафарова будет частично ограниче
Инфраструктура
8 июня 2023 г. 20:04
Движение транспорта на некоторых улицах и проспектах Баку будет ограничено

С 8 по 18 июня в связи с проведением работ по окраске горизонтальных линий разметки с 10:00 до 17:00 и с 23:00 до 05:00 движение транспорта по проспекту Загульба, Мардакянскому шоссе, проспекту Гейдара Алиева и улице Юсифа Сафарова будет частично ограничено и перенаправлено на другие полосы.

Как сообщает Report, об этом сообщило Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Агентство рекомендует водителям соблюдать осторожность при движении по указанным дорогам в указанное время, следовать требованиям временных дорожных знаков и правилам дорожного движения.

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Версия на азербайджанском языке Bakının bəzi küçə və prospektlərində nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılacaq

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