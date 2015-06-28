​Движение транспорта на некоторых бакинских улицах ограничено

Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ В связи в церемонией закрытия I Европейских игр сегодня ограничено движение транспорта на некоторых столичных улицах.

Как сообщает Report, ограничения будут в силе до 02:00 ночи. Закрыты отрезки дорог от Бабекского узла проспекта Гейдара Алиева до Сабунчинского узла, от улицы Мехти Гусейна до пересечения Парламентского проспекта с улицей Теймура Эльчина.

Зрителям, имеющим билеты на церемонию закрытия, рекомендуется воспользоваться услугами общественного транспорта, который будет действовать в усиленном режиме работы.

Сегодня метро и экспресс-автобусы работают до 2-х часов ночи.