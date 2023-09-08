Движение транспорта на дороге Исмаиллы-Лахыдж полностью восстановлено

Движение транспорта на участках 15,8, 17,2 и 18,6 км дороги Исмаиллы-Лахыдж полностью восстановлено.

Движение транспорта на участках 15,8, 17,2 и 18,6 км дороги Исмаиллы-Лахыдж полностью восстановлено.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

В агентстве напомнили, что ранее селевые потоки, возникшие в результате интенсивных осадков в ночные и утренние часы, принесли с собой куски ила и горных пород на проезжую часть автомобильной дороги Исмаиллы-Лахыдж.

Стихийное бедствие вызвало проблемы в движении транспорта на указанных участках дороги.

По данным агентства, в результате принятых мер движение автотранспорта по дороге Исмаиллы-Лахыдж полностью восстановлено.