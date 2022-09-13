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В Баку будет ограничено движение транспорта по улице Фатали Хана Хойского

В Баку будет ограничено движение транспорта по улице Фатали Хана Хойского С 20:00 сегодняшнего дня до 20:00 18 сентября в связи с проведением ремонтных работ на улице Фатали Хана Хойского в Наримановском районе Баку будет частично ограничено движение транспортных средств на участке от улицы Короглу Рагимова до улицы Ашыг
Инфраструктура
13 сентября 2022 г. 16:58
В Баку будет ограничено движение транспорта по улице Фатали Хана Хойского

С 20:00 сегодняшнего дня до 20:00 18 сентября в связи с проведением ремонтных работ на улице Фатали Хана Хойского в Наримановском районе Баку будет частично ограничено движение транспортных средств на участке от улицы Короглу Рагимова до улицы Ашыг Молла Джума.

Об этом Report сообщили в Бакинском транспортном агентстве.

В связи с вводимым частичным ограничением движения перевозчикам 8 регулярных маршрутов (М8, 4, 17, 26, 38, 67, 202 и 211) рекомендовано быть особенно внимательными на ремонтируемых участках, и в то же время, в случае полного ограничения движения транспортных средств, использовать альтернативные улицы.

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Версия на азербайджанском языке Bakının Fətəli xan Xoyski küçəsinin bir hissəsində hərəkət məhdudlaşdırılacaq

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