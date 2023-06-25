Движение транспорта будет ограничено на улице Абдулвагаба Саламзаде в Баку

27 июня с 09:00 до 20:00 в связи с мойкой тоннеля ("Хуторской тоннель") на улице Абдулвагаба Саламзаде (от проспекта Зии Буньядова в направлении "Круга Гелебе") в Насиминском районе Баку будет частично ограничено движение автотранспорта.

27 июня с 09:00 до 20:00 в связи с мойкой тоннеля ("Хуторской тоннель") на улице Абдулвагаба Саламзаде (от проспекта Зии Буньядова в направлении "Круга Гелебе") в Насиминском районе Баку будет частично ограничено движение автотранспорта.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Агентство рекомендовало водителям проявлять осторожность при движении на указанном участке в названные часы, соблюдать правила дорожного движения и управлять транспортными средствами в соответствии с требованиями временных дорожных знаков.