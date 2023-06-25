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Движение транспорта будет ограничено на улице Абдулвагаба Саламзаде в Баку

Движение транспорта будет ограничено на улице Абдулвагаба Саламзаде в Баку 27 июня с 09:00 до 20:00 в связи с мойкой тоннеля ("Хуторской тоннель") на улице Абдулвагаба Саламзаде (от проспекта Зии Буньядова в направлении "Круга Гелебе") в Насиминском районе Баку будет частично ограничено движение автотранспорта.
Инфраструктура
25 июня 2023 г. 14:55
Движение транспорта будет ограничено на улице Абдулвагаба Саламзаде в Баку

27 июня с 09:00 до 20:00 в связи с мойкой тоннеля ("Хуторской тоннель") на улице Абдулвагаба Саламзаде (от проспекта Зии Буньядова в направлении "Круга Гелебе") в Насиминском районе Баку будет частично ограничено движение автотранспорта.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Агентство рекомендовало водителям проявлять осторожность при движении на указанном участке в названные часы, соблюдать правила дорожного движения и управлять транспортными средствами в соответствии с требованиями временных дорожных знаков.

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Версия на азербайджанском языке Bakının Əbdülvahab Salamzadə küçəsində nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılacaq

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