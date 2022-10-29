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Движение поездов из Кишинева в Киев возобновят впервые за 20 лет

Движение поездов из Кишинева в Киев возобновят впервые за 20 лет Движение пассажирских поездов по маршруту Кишинев (Молдова)-Киев (Украина) после 20-летнего перерыва будет открыто с 6 ноября.
Инфраструктура
29 октября 2022 г. 12:11
Движение поездов из Кишинева в Киев возобновят впервые за 20 лет

Движение пассажирских поездов по маршруту Кишинев (Молдова)-Киев (Украина) после 20-летнего перерыва будет открыто с 6 ноября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщил заместитель премьер-министра - министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спыну.

"С 6 ноября 2022 года железнодорожный маршрут Кишинев-Киев возобновит работу. Поезда будут отправляться на Украину три раза в неделю", - написал он в Telegram-канале.

По его информации, в составе будет семь вагонов, он рассчитан на 280 пассажиров. Обслуживать маршрут совместно будут компании "Железная дорога Молдовы" и "Украинские железные дороги".

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