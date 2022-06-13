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Движение по дороге Чанахчы-Алаханчаллы полностью восстановлено

Движение по дороге Чанахчы-Алаханчаллы полностью восстановлено Расчищена проезжая часть на дороге Чанахчы-Алаханчаллы Дашкесанского района и полностью восстановлено движение автотранспорта в направлении от районного центра в село Алаханчаллы.
Инфраструктура
13 июня 2022 г. 16:06
Движение по дороге Чанахчы-Алаханчаллы полностью восстановлено

Дорога Чанахчы-Алаханчаллы Дашкесанского района расчищена от обломков скал и грязевой массы, полностью восстановлено движение автотранспорта в направлении от районного центра в село Алаханчаллы.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA).

Также принимаются меры по расчистке некоторых участков автодороги Чанахчы – Зивлан Дашкесанского района от крупных обломков скал и грязевой массы. В кратчайшие сроки планируется завершить восстановление подъездного пути к мосту протяженностью 12 метров, расположенному на данной дороге.

Напомним, в результате сильных ливней и селевых потоков на территории Дашкесанского района Азербайджана были повреждены автомобильные дороги Чанахчы – Алаханчаллы и Чанахчы – Зивлан. Движение на этих дорогах было полностью остановлено из-за обвалившихся крупных обломков скал и стекших с гор грязевых масс. Кроме того, вследствие изменения русла реки в результате селевых потоков был смыт подъездной путь к стальному конструкционному мосту, расположенному приблизительно на 5-м километре автодороги Чанахчы – Зивлан.

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Версия на азербайджанском языке ФотоÇanaxçı-Zivlən yolunda avtonəqliyyat vasitələrinin hərəkəti tam bərpa olunub

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