Движение по дороге Чанахчы-Алаханчаллы полностью восстановлено

Расчищена проезжая часть на дороге Чанахчы-Алаханчаллы Дашкесанского района и полностью восстановлено движение автотранспорта в направлении от районного центра в село Алаханчаллы.

Дорога Чанахчы-Алаханчаллы Дашкесанского района расчищена от обломков скал и грязевой массы, полностью восстановлено движение автотранспорта в направлении от районного центра в село Алаханчаллы.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA).

Также принимаются меры по расчистке некоторых участков автодороги Чанахчы – Зивлан Дашкесанского района от крупных обломков скал и грязевой массы. В кратчайшие сроки планируется завершить восстановление подъездного пути к мосту протяженностью 12 метров, расположенному на данной дороге.

Напомним, в результате сильных ливней и селевых потоков на территории Дашкесанского района Азербайджана были повреждены автомобильные дороги Чанахчы – Алаханчаллы и Чанахчы – Зивлан. Движение на этих дорогах было полностью остановлено из-за обвалившихся крупных обломков скал и стекших с гор грязевых масс. Кроме того, вследствие изменения русла реки в результате селевых потоков был смыт подъездной путь к стальному конструкционному мосту, расположенному приблизительно на 5-м километре автодороги Чанахчы – Зивлан.