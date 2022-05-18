Движение по автомобильному мосту в Гаджигабуле будет частично ограничено

С ночи 18 мая частично будет ограничено движение по автомобильному мосту на 89,7-м километре автодороги Баку-Алят-Газах-государственная граница с Грузией, проходящей по территории Гаджигабульского района.

С ночи 18 мая частично будет ограничено движение по автомобильному мосту на 89,7-м километре автодороги Баку-Алят-Газах-государственная граница с Грузией, проходящей по территории Гаджигабульского района.

Как передает Report, об этом сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

Согласно сообщению, причиной стали ремонтные работы. Ограничение движения будет применяться в направлении Кюрдамирского района. Во время ремонтных работ будет обеспечено двустороннее движение на полосе в обратном направлении.