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Движение по автомобильному мосту в Гаджигабуле будет частично ограничено

Движение по автомобильному мосту в Гаджигабуле будет частично ограничено С ночи 18 мая частично будет ограничено движение по автомобильному мосту на 89,7-м километре автодороги Баку-Алят-Газах-государственная граница с Грузией, проходящей по территории Гаджигабульского района.
Инфраструктура
18 мая 2022 г. 10:22
Движение по автомобильному мосту в Гаджигабуле будет частично ограничено

С ночи 18 мая частично будет ограничено движение по автомобильному мосту на 89,7-м километре автодороги Баку-Алят-Газах-государственная граница с Грузией, проходящей по территории Гаджигабульского района.

Как передает Report, об этом сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

Согласно сообщению, причиной стали ремонтные работы. Ограничение движения будет применяться в направлении Кюрдамирского района. Во время ремонтных работ будет обеспечено двустороннее движение на полосе в обратном направлении.

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Версия на азербайджанском языке Hacıqabuldakı avtomobil körpüsündə hərəkət qismən məhdudlaşdırılacaq

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