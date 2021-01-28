Движение пассажирских поездов Баку-Хырдалан-Сумгайыт будет возобновлено

Новый железнодорожный мост на Хырдаланском круге уже сдан в эксплуатацию, в настоящее время по мосту следуют грузовые поезда, а после обновления контактной сети ожидается возобновление и пассажирского движения.

Новый железнодорожный мост на Хырдаланском круге уже сдан в эксплуатацию, в настоящее время по мосту следуют грузовые поезда, а после обновления контактной сети ожидается возобновление и пассажирского движения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Продолжаются работы по реконструкции и капитальному ремонту контактной сети станции Кишлы-Главная электрифицированной железнодорожной линии Баку-Хырдалан-Сумгайыт. Контактная сеть обновляется в связи с переводом участка железной дороги Баку-Бёюк-Кесик с постоянного на переменный ток.

Ведущиеся здесь работы по реконструкции не позволяют организовать безопасное движение пассажирских поездов в направлении Баку-Хырдалан-Сумгайыт, поэтому возобновление пассажирского движения в этом направлении будет возможно только после завершения ремонтных работ.

Движение поездов в этом направлении было приостановлено 10 августа прошлого года в связи с работами по расширению автомобильной дороги Баку-Сумгайыт. В рамках работ по расширению дороги был демонтирован железнодорожный мост на Хырдаланском круге и на его месте построен новый однопролетный арочный железнодорожный мост. Мост возведен Госагентством автомобильных дорог Азербайджана. В настоящее время мост сдан в эксплуатацию, по нему следуют грузовые поезда.

Переход на тягу переменного тока приведет к экономии энергии и других ресурсов, оптимизации затрат, упрощению эксплуатации, увеличению скорости поездов и, как следствие, улучшению грузовых и пассажирских перевозок.