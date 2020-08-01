Движение общественного транспорта прекращено на два дня

​​​​​​​В связи с особым карантинным режимом с этого дня применены ограничения на движение общественного транспорта.

В связи с особым карантинным режимом с этого дня применены ограничения на движение общественного транспорта.

Как сообщает Report, согласно решению Оперштаба при Кабмине, запрещена деятельность общественного транспорта в городах Баку, Сумгаите, Гяндже, Евлахе, Масаллы, Джалилабаде и Мингячевире и на территории районов Абшерон, Барда, Самух, Сиязань, Шеки, Хачмаз, Геранбой и Гёйгёль.

В связи с этим, с 00:00 1 августа 2020 года по 06:00 3 августа в упомянутых городах и районах общественный транспорт не будет работать.

3 августа общественный транспорт будет работать в обычном режиме.