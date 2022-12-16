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Движение на Зыхском кругу Баку будет частично ограничено

Движение на Зыхском кругу Баку будет частично ограничено Сегодня с 22:00 и до утра на Зыхском кругу Баку будет частично ограничено движение автотранспортных средств в связи с установкой надземного пешеходного перехода.
Инфраструктура
16 декабря 2022 г. 16:01
Движение на Зыхском кругу Баку будет частично ограничено

Сегодня с 22:00 и до утра на Зыхском кругу Баку будет частично ограничено движение автотранспортных средств в связи с установкой надземного пешеходного перехода.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

"Просим водителей быть внимательными при движении на этой территории в указанное время, соблюдать правила дорожного движения и управлять транспортными средствами в соответствии с установленными на территории временными дорожными знаками", - сообщили в структуре.

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Версия на азербайджанском языке Bakının Zığ dairəsində hərəkət hissə-hissə qismən məhdudlaşdırılacaq

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