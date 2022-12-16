Движение на Зыхском кругу Баку будет частично ограничено

Сегодня с 22:00 и до утра на Зыхском кругу Баку будет частично ограничено движение автотранспортных средств в связи с установкой надземного пешеходного перехода.

Сегодня с 22:00 и до утра на Зыхском кругу Баку будет частично ограничено движение автотранспортных средств в связи с установкой надземного пешеходного перехода.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

"Просим водителей быть внимательными при движении на этой территории в указанное время, соблюдать правила дорожного движения и управлять транспортными средствами в соответствии с установленными на территории временными дорожными знаками", - сообщили в структуре.