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Движение на улице Микаила Мушфига в Баку будет ограничено

Движение на улице Микаила Мушфига в Баку будет ограничено Сегодня с 23:00 до 05:00 завтрашнего утра на улице Микаила Мушфига в Баку (на участке от парламентского проспекта до Бадамдарского шоссе) будут проведены работы по покраске горизонтальных линий разметки в обоих направлениях.
Инфраструктура
11 июля 2023 г. 12:10
Движение на улице Микаила Мушфига в Баку будет ограничено

Сегодня с 23:00 до 05:00 завтрашнего утра на улице Микаила Мушфига в Баку (на участке от парламентского проспекта до Бадамдарского шоссе) будут проведены работы по покраске горизонтальных линий разметки в обоих направлениях.

Как сообщает Report, об этом сообщило Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Согласно информации, движение на полосах, где ведутся работы на указанных территориях, будет частично ограничено.

Напомним, что в настоящее время на участке 28-30.5 км автодороги Баку-Губа-государственная граница с Россией также проводятся работы по покраске горизонтальных линий разметки в обоих направлениях.

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Версия на азербайджанском языке Bakının Mikayıl Müşfiq küçəsində hərəkət məhdudlaşdırılacaq

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