О нас

Движение на участке автодороги Баку-Губа-госграница с Россией будет ограничено

Движение на участке автодороги Баку-Губа-госграница с Россией будет ограничено В рамках проекта строительства новой автомобильной дороги Баку-Губа-государственная граница с Россией с завтрашнего утра на 51-61 км участке существующей дороги в направлении Баку начнется укладка нового асфальтобетонного покрытия. Как сообщает Re
Инфраструктура
29 сентября 2023 г. 17:24
Движение на участке автодороги Баку-Губа-госграница с Россией будет ограничено

В рамках проекта строительства новой автомобильной дороги Баку-Губа-государственная граница с Россией с завтрашнего утра на 51-61 км участке дороги в направлении Баку начнется укладка нового асфальтобетонного покрытия.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Сообщается, что на данном участке на период проведения работ будет ограничено движение автомобилей. Двустороннее движение транспортных средств на автодороге будет обеспечено по встречной полосе.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bakı-Quba-Rusiya ilə dövlət sərhədi yolunun bir hissəsində hərəkət məhdudlaşdırılacaq

Экслюзивные новости

Эксперт: Европа принимает новую реальность в Карабахе
Эксперт: Европа принимает новую реальность в Карабахе
27 сентября 2023 г. 15:04
Спецпредставитель Зеленского: Мы приветствуем шаги азербайджанской армии
Спецпредставитель Зеленского: Мы приветствуем шаги азербайджанской армии
27 сентября 2023 г. 11:56
Народ Азербайджана чтит память шехидов, отдавших жизни за независимость Родины
ФотоНарод Азербайджана чтит память шехидов, отдавших жизни за независимость Родины
27 сентября 2023 г. 11:52
Ма Чи: Китай готов делиться с Азербайджаном опытом в сфере цифровой экономики
Ма Чи: Китай готов делиться с Азербайджаном опытом в сфере цифровой экономики
27 сентября 2023 г. 10:58
Эксперт: Протестующие в Армении действуют против интересов своей страны
Эксперт: Протестующие в Армении действуют против интересов своей страны
26 сентября 2023 г. 11:49
Советник посольства: Азербайджан и Китай могут сотрудничать в космической сфере
Советник посольства: Азербайджан и Китай могут сотрудничать в космической сфере
26 сентября 2023 г. 10:47
Замглавы МИД Турции: Восстановление территориальной целостности Азербайджана приведет к решению проблем в регионе
Замглавы МИД Турции: Восстановление территориальной целостности Азербайджана приведет к решению проблем в регионе
23 сентября 2023 г. 16:57
Глава МИД: После ухода преступного режима хунты перед армянами Карабаха откроются широкие возможности
Глава МИД: После ухода преступного режима хунты перед армянами Карабаха откроются широкие возможности
23 сентября 2023 г. 16:10
Джейхун Байрамов: Предстоящий период покажет, извлекла ли Армения уроки из своих прошлых ошибок
Джейхун Байрамов: Предстоящий период покажет, извлекла ли Армения уроки из своих прошлых ошибок
23 сентября 2023 г. 12:18
Нетаньяху: Между Государством Израиль и Азербайджаном все превосходно - ЭКСКЛЮЗИВ
Нетаньяху: Между Государством Израиль и Азербайджаном все превосходно - ЭКСКЛЮЗИВ
23 сентября 2023 г. 03:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi