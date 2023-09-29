Движение на участке автодороги Баку-Губа-госграница с Россией будет ограничено

Движение на участке автодороги Баку-Губа-госграница с Россией будет ограничено

В рамках проекта строительства новой автомобильной дороги Баку-Губа-государственная граница с Россией с завтрашнего утра на 51-61 км участке существующей дороги в направлении Баку начнется укладка нового асфальтобетонного покрытия. Как сообщает Re

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В рамках проекта строительства новой автомобильной дороги Баку-Губа-государственная граница с Россией с завтрашнего утра на 51-61 км участке дороги в направлении Баку начнется укладка нового асфальтобетонного покрытия.



Как сообщает Report, информацию об этом распространило Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.



Сообщается, что на данном участке на период проведения работ будет ограничено движение автомобилей. Двустороннее движение транспортных средств на автодороге будет обеспечено по встречной полосе. Подпишитесь на наш Telegram канал