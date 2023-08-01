Движение на участке автодороги Баку-Губа будет временно полностью прекращено

17:12

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана начинает ремонтно-восстановительные работы автомобильной дороги Баку-Губа-государственная граница с Россией в направлении Шабранского района столицы.

Об этом Report сообщили в агентстве.

Сообщается, что ремонтно-восстановительные работы будут выполнены на отдельных участках трассы в промежутке 52-119,5 км трассы.

Работы будут проводиться по частям с учетом интенсивности движения по автомобильной дороге. Движение автотранспорта в районе проведения работ будет полностью ограничено. В период проведения ремонтно-восстановительных работ по направлению к столице будет обеспечено 2-х стороннее движение автотранспортных средств.

Для обеспечения безопасного движения в 2-х направлениях будут приняты дополнительные меры безопасности, сделаны соответствующие линии разметки и установлены временные дорожные знаки.

Агентство рекомендовало водителям соблюдать требования временных дорожных знаков и правил дорожного движения в указанном районе.