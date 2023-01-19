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Движение на ряде улиц Баку будет ограничено

Движение на ряде улиц Баку будет ограничено 21 января с 10:00 в Насиминском районе Баку будет поэтапно ограничиваться движение транспортных средств на участках проспекта Азадлыг от улицы Физули до улицы Диляры Алиевой и от улицы Физули до улицы Рашида Бейбутова.
Инфраструктура
19 января 2023 г. 12:02
Движение на ряде улиц Баку будет ограничено

21 января с 10:00 в Насиминском районе Баку будет поэтапно ограничиваться движение транспортных средств на участках проспекта Азадлыг от улицы Физули до улицы Диляры Алиевой и от улицы Физули до улицы Рашида Бейбутова.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Отмечено, что дефекты покрытий на данных участках дорог создают серьезные препятствия для движения транспорта и пешеходов. С учетом этого, на этих улицах будут начаты работы по закладке нового асфальтобетонного покрытия. На время строительства движение транспорта по улицам будет поэтапно ограничиваться.

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Версия на азербайджанском языке Bakının bir sıra küçə və prospektlərində hərəkət məhdudlaşdırılacaq

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