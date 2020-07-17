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Движение на проспекте Зии Бунъядова в Баку будет ограничено

Движение на проспекте Зии Бунъядова в Баку будет ограничено Движение на вспомогательной дороге проспекта Зии Бунъядова на территории, известной как “Круг Карла Маркса”, будет временно ограничено 18-19 июля в связи с ремонтными работами, проводимыми в направлении “Круга Хутор”.
Инфраструктура
17 июля 2020 г. 17:41
Движение на проспекте Зии Бунъядова в Баку будет ограничено

Движение на вспомогательной дороге проспекта Зии Бунъядова на территории, известной как “Круг Карла Маркса”, будет временно ограничено 18-19 июля в связи с ремонтными работами, проводимыми в направлении “Круга Хутор”.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

В качестве альтернативы водители могут воспользоваться главной дорогой проспекта Зии Бунъядова, а также проспектом Азадлыг, улицами Джафара Хандана, Эльдара Бабаева, 22-ой Даглыг и Гусейна Сеидзаде.

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Версия на азербайджанском языке Bakının Ziya Bünyadov prospektində hərəkət məhdudlaşdırılacaq

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