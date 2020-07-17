Движение на проспекте Зии Бунъядова в Баку будет ограничено

Движение на вспомогательной дороге проспекта Зии Бунъядова на территории, известной как “Круг Карла Маркса”, будет временно ограничено 18-19 июля в связи с ремонтными работами, проводимыми в направлении “Круга Хутор”.

Движение на вспомогательной дороге проспекта Зии Бунъядова на территории, известной как “Круг Карла Маркса”, будет временно ограничено 18-19 июля в связи с ремонтными работами, проводимыми в направлении “Круга Хутор”.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

В качестве альтернативы водители могут воспользоваться главной дорогой проспекта Зии Бунъядова, а также проспектом Азадлыг, улицами Джафара Хандана, Эльдара Бабаева, 22-ой Даглыг и Гусейна Сеидзаде.