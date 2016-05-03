​Движение на проспекте Азадлыг будет ограничено

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ На проспекте Азадлыг начаты ремонтные работы. Как сообщили Report в пресс-службе ОАО "Азеравтойол", на первоначальном этапе будет отремонтирован участок проспекта Азадлыг от пересечения с проспектом Зии Бунъядова до пересечения с автодорогой Баладжары-Баксол. На втором этапе планируется ремонт участка проспекта протяженностью 2,6 км от пересечения с автодорогой Баладжары-Баксол до поселка Бинагади.

Во время ремонтных работ движение транспортных средств будет ограничиваться поэтапно и только в одном направлении: "На время ремонтных работ водителям рекомендуется воспользоваться альтернативными дорогами".

В рамках проводимых работ на данной территории планируется обновить верхний слой асфальтобетонного покрытия на площади 50 тыс. кв. м. Кроме того, будут заменены железобетонные плиты и люки коммуникационных линий, установлена система отвода дождевых стоков, реконструированы тротуары.

На месте старых автобусных остановок будут построены заездные карманы протяженностью 20 м, шириной 3,5 м.

В целях своевременного завершения работ на территорию привлечено необходимое количество рабочих и техники.