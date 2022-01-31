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Движение на проспекте 8 Ноября в Баку будет частично ограничено

Движение на проспекте 8 Ноября в Баку будет частично ограничено Начиная с завтрашнего дня движение на проспекте 8 Ноября в Хатаинском районе Баку будет частично ограничено.
Инфраструктура
31 января 2022 г. 17:51
Движение на проспекте 8 Ноября в Баку будет частично ограничено

Начиная с завтрашнего дня движение на проспекте 8 Ноября в Хатаинском районе Баку будет частично ограничено.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог (AAYDA).

Согласно информации, будет продолжен ремонт поврежденных участков асфальтобетонного покрытия по проспекту. Во время проведения работ движение на проспекте будет частично ограничено на полосе, где ведутся работы (другие полосы движения останутся открытыми).

"В связи с этим просим водителей быть внимательными при движении по проспекту и соблюдать правила дорожного движения", - отметили в AAYDA.

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Версия на азербайджанском языке Bakının 8 Noyabr prospektində hərəkət hissə-hissə məhdudlaşdırılacaq

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