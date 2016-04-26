​Движение на основных дорогах Баку ограничивается

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня на основных дорогах и проспектах Баку поэтапно ограничивается движение транспортных средств, что привело к плотному движению на этих участках. Как сообщает Report со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ), частичное перекрытие движения связано с проведением VII Глобального форума Альянса цивилизаций ООН.

По информации, в эти минуты на проспекте Гейдара Алиева (второстепенная дорога), проспекте Бабека, улице Тебриза, улице Зарифы Алиевой (интенсивное движение), улице А.Бакиханова, улице Афияддина Джалилова и шоссе Баку-Сумгайыт (в направлении столицы) постепенно ограничивается движение автомобилей.