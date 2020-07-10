О нас
Report Georgia

Движение на некоторых дорогах Баку частично ограничат 

Движение на некоторых дорогах Баку частично ограничат  В качестве альтернативы водители могут воспользоваться вспомогательными дорогами
Инфраструктура
10 июля 2020 г. 17:07
Движение на некоторых дорогах Баку частично ограничат 
Report

В связи с ремонтными работами, 11-12 июля будет временно ограничен въезд на развязку через круг "3-й мкр" от метро "20 января" по проспекту Зии Бунъядова, а также въезд от улицы Абдулвахаба Саламзаде в туннель на территории так называемого круга "Хутор".

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

В качестве альтернативы водители могут воспользоваться вспомогательными дорогами проспекта Зии Бунъядова и ул. Абдулвахаба Саламзаде, а также улицами Асифа Магеррамова, Джейхуна Салимова.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Bu yollarda hərəkət qismən məhdudlaşdırılır

Новости партнеров

Другие новости из категории

Транзитные контейнерные перевозки через Казахстан выросли в 1,5 раза
Транзитные контейнерные перевозки через Казахстан выросли в 1,5 раза
9 июля 2020 г. 18:34
Объявлен новый график движения экспресс-автобусов
Объявлен новый график движения экспресс-автобусов
9 июля 2020 г. 14:52
Россия будет восстанавливать авиасообщение с другими странами в два этапа
Россия будет восстанавливать авиасообщение с другими странами в два этапа
9 июля 2020 г. 12:53
AZAL начинает выполнять специальные рейсы в Берлин
AZAL начинает выполнять специальные рейсы в Берлин
9 июля 2020 г. 11:43
Изменился график работы экспресс-автобусов
Изменился график работы экспресс-автобусов
8 июля 2020 г. 21:31
AZAL стал маркетинговым партнером Belavia
AZAL стал маркетинговым партнером Belavia
8 июля 2020 г. 17:49
Эксперт: К проявляющим безответственность нужно применять общественное порицание
Эксперт: К проявляющим безответственность нужно применять общественное порицание
8 июля 2020 г. 17:33
Бакинское транспортное агентство прокомментировало информацию о тендере
Бакинское транспортное агентство прокомментировало информацию о тендере
8 июля 2020 г. 16:36
В Бинагадинском районе Баку не будет воды
В Бинагадинском районе Баку не будет воды
8 июля 2020 г. 12:28
В Насиминском районе Баку отключили воду
В Насиминском районе Баку отключили воду
6 июля 2020 г. 14:51

Последние новости

17:22
Количество тестов на COVID-19 в Азербайджане превысило 550 тысяч Здравоохранение
17:19
Госсовет Турции разрешил сменить статус собора Айя-София В регионе
17:14
В Азербайджане еще 526 человек заразились COVID-19, 8 скончались Здравоохранение
17:11
Названо имя нового главного тренера сборной Азербайджана Футбол
17:07
Движение на некоторых дорогах Баку частично ограничат  Инфраструктура
17:03
SOCAR получил разрешение на аренду 5 АЗС в Румынии Энергетика
17:02
Задержан начальник управления МИД Азербайджана Происшествия
16:58
Комбайны нового поколения приступили к уборке АПК
16:58
ФотоТурецкому подростку подарен флаг Азербайджана Армия
16:43
ООН начинает проработку инициированной Азербайджаном спецсессии ГА Внешняя политика
16:42
Вюсал Гасымлы: Государство выделит субсидии и гарантии на кредитный портфель Финансы
15:56
ВидеоКак в магазинах Баку следят за правилами социальной изоляции? Мультимедиа
15:47
ФотоВ ходе рейдов АПБА выявлены нарушения на 93 объектах Здравоохранение
15:46
ЮНЕСКО призвала Турцию не менять статус собора Айя-София В регионе
15:32
Итоги жеребьевки 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов Футбол