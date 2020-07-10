Движение на некоторых дорогах Баку частично ограничат

В качестве альтернативы водители могут воспользоваться вспомогательными дорогами

В связи с ремонтными работами, 11-12 июля будет временно ограничен въезд на развязку через круг "3-й мкр" от метро "20 января" по проспекту Зии Бунъядова, а также въезд от улицы Абдулвахаба Саламзаде в туннель на территории так называемого круга "Хутор".

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

В качестве альтернативы водители могут воспользоваться вспомогательными дорогами проспекта Зии Бунъядова и ул. Абдулвахаба Саламзаде, а также улицами Асифа Магеррамова, Джейхуна Салимова.