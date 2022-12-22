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Движение на дороге Баку-Алят будет частично ограничено

Движение на дороге Баку-Алят будет частично ограничено В ночь с 24 на 25 декабря на 25 км автодороги Баку-Алят-Газах-государственная граница с Грузией (перед Бакинским заводом глубоководных оснований имени Гейдара Алиева) будет частично ограничено движение автотранспорта.
Инфраструктура
22 декабря 2022 г. 10:49
Движение на дороге Баку-Алят будет частично ограничено

В ночь с 24 на 25 декабря на 25 км автодороги Баку-Алят-Газах-государственная граница с Грузией (перед Бакинским заводом глубоководных оснований имени Гейдара Алиева) будет частично ограничено движение автотранспорта.

Как передает Report, об этом сообщило Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

По имеющейся информации, на территории ведется строительство наземного пешеходного перехода.

Агентство просит водителей быть осторожными при движении на указанном участке в указанное время, соблюдать правила дорожного движения и управлять транспортными средствами в соответствии с требованиями временных дорожных знаков, установленных на этом участке.

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Версия на азербайджанском языке Bakı-Ələt yolunda hərəkət hissə-hissə qismən məhdudlaşdırılacaq

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