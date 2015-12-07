​Движение на дорогах Баку носит интенсивный характер

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня утром на основных дорогах города Баку наблюдается интенсивное движение автомобилей. Об этом сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).

Так, на шоссе Баку-Сумгайыт (в направлении столицы), проспекте Зии Бунъядова (в обоих направлениях), Тбилисском проспекте (в обоих направлениях), улице Аббасгулу ага Бакыханова (относительная плотность), пересечении улицы Гасана Алиева с Тбилисским проспектом, в том числе, улицах Афияддина Джалилова, Юсифа Сафарова, Азиза Алиева (перед Девичьей башней), Зарифы Алиевой, Микаила Мушфига, проспекте Нобеля и Хатаинском проспетке (перед министерством образования) отмечается плотность движения транспортных средств.