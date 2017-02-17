Движение на большинстве дорог Баку затруднено

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Из-за снегопада и мороза в столице наблюдается плотное движение транспорта на большинстве улиц и проспектов, в том числе проспектах Гейдара Алиева, Зии Бунъятова и Тбилисском проспекте, улицах Гасана Алиева, А. Бакиханова, А. М. Шарифзаде, А. Саламзаде, Г. Сеидзаде, круге "20 января" и круге "Гялябя". Об этом сообщили Report в Бакинском транспортном агентстве (БТА).

По информации, проезжая часть улиц и проспектов покрыта снегом, наблюдается гололедица, в связи с чем в утренние часы возникли проблемы и в движении пассажирских автобусов.

"БТА проводит совместную работу с соответствующими структурами для устранения возникшей ситуации и обеспечения непрерывного и безопасного движения на дорогах. Кроме того, на проспекте Гейдара Алиева в сторону Международного аэропорта и в обратном направлении, а также Зыхском шоссе в сторону Международного аэропорта и в обратном направлении максимально допустимая скорость движения на всех полосах снижена на 40 км/ч. Мы рекомендуем водителям быть внимательными на дорогах и учитывать метеорологические условия", - говорится в заявлении БТА.