​Движение на автомобильной дороге Баку-Алят будет ограничено

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Сегодня с 22:00 до завтрашнего утра на отрезке дороги от Локбатанского круга автомобильной дороги Баку-Алят до мечети Биби Эйбат движение транспорта будет ограничено из-за повторного окрашивания "полосы игр".

Как сообщает Report со ссылкой на ОАО "Азерйолсервис", работы будут проводиться в обоих направлениях: "В связи с этим движение транспорта на указанном отрезке пути будет частично ограничено. То есть, при окрашивании одной полосы, другая проезжая полоса будет открыта для автомобилей, которые смогут беспрепятственно передвигаться по ней".

Отметим, что на проспекте Зии Буниятова уже завершились работы по повторному окрашиванию "полосы игр" в основной дорожной сети по маршруту Евроигр.

Напомним, что по краям "полосы игр" шириной 3,75 метров проведена желтая полоса шириной 25 см, а внутри полосы на асфальте запечатлен логотип "Баку-2015". "Полоса игр" контролируется сотрудниками Главного государственного управления дорожной полиции министерства внутренних дел (МВД) и передвижение по указанной полосе посторонних автомобилей полностью ограничено.