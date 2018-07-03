Движение электричек Баку-Сумгайыт возобновлено

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ В связи с аварией, произошедшей на узловой подстанции в Мингячевире, наблюдались задержки в движении пассажирских поездов, следующих из регионов в Баку. Несмотря на это, пассажирский поезд Баку-Астара-Горадиз уже прибыл на Бакинскую пассажирскую станцию. Поезд Баку-Ростов отбыл по графику, поезд Баку-Москва уже прибыл в Баку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Также восстановлено движение электричек по маршруту Баку-Сумгайыт-Баку. Для устранения плотности пассажиропотока в этом направлении дважды в течении дня на линии будут задействованы двухгруппные поезда.