Движение автомобилей по подземному тоннелю у станции Сабунчи возобновлено

В строящемся тоннеле на 14-м километре 3 пикете станции Сабунчу в результате проливных дождей произошло затопление.

Как сообщила Report начальник пресс-службы ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Натаван Байрамова, во время строительства подземного тоннеля был установлен насос в соответствии с годовым уровнем осадков в Сабунчинском районе. Однако из-за продолжающихся работ в этом районе и обилия дождевых вод насос не справился с водоотводом:

"Тем не менее, были приняты меры, установлен дополнительный насос для откачки воды из тоннеля. В результате, движение транспортных средств из подземного тоннеля было восстановлено".

Н.Байрамова отметила, что работы по созданию инфраструктуры в подземном тоннеле завершены не полностью, и объект еще не передан "Азербайджанским железным дорогам" компанией-подрядчиком: "Однако, учитывая просьбы местных жителей, для устранения плотности транспортного потока, тоннель был открыт для движения автомобилей".