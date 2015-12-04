​Движение автомобилей на дороге Губа-Хыналыг возобновлено

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Автомобильная дорога Губа-Хыналыг очищена от снега, нормальное движение транспортных средств восстановлено. Последствия снежных лавин в трех местах дороги устранены. Крутые повороты дороги посыпаны смесью песка и соли.

Об этом сообщили Report в ОАО "Азерйолсервис" министерства транспорта.

"Азерйолсервис" призвал водителей проявлять осторожность на этой дороге: "Вероятность схода лавины на дороге Губа-Хыналыг сохранена. Кроме того, рекомендуется проверять техническое состояние транспортных средств перед выездом, пользоваться зимними шинами и специальными цепями".

Напомним, что вчера дорога Губа-Хыналыг была перекрыта из-за выпавшего снега. Автомобили имели возможность доехать до села Джек, выше села дорога была полностью перекрыта.

В результате сильного снегопада в Губе также были перекрыты дороги в села Йерфи, Талыш и Дерк. Высота снежного покрова превышала 60 см. В губинских селах Гархун, Адур, Будуг, Грыз и Хыналыг высота снега достигла 40 см. В более чем 10 горных селах была приостановлена подача электроэнергии.