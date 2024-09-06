Движение автомобилей на аэропортовском шоссе будет частично ограничено

Сегодня с 22:00 движение автомобилей на 3-м километре автодороги от Международного аэропорта Гейдар Алиев до поселка Мардакян будет частично ограничено в связи со строительством нового надземного пешеходного перехода.

Сегодня с 22:00 движение автомобилей на участке автодороги от Международного аэропорта Гейдар Алиев до поселка Мардакян будет частично ограничено в связи со строительством нового надземного пешеходного перехода.

Как сообщили Report в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, движение транспортных средств на отдельных полосах будет частично ограничиваться по мере проведения работ.

В ведомстве призвали водителей соблюдать правила дорожного движения и требования временных дорожных знаков.