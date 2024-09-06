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Движение автомобилей на аэропортовском шоссе будет частично ограничено

Движение автомобилей на аэропортовском шоссе будет частично ограничено Сегодня с 22:00 движение автомобилей на 3-м километре автодороги от Международного аэропорта Гейдар Алиев до поселка Мардакян будет частично ограничено в связи со строительством нового надземного пешеходного перехода.
Инфраструктура
6 сентября 2024 г. 16:42
Движение автомобилей на аэропортовском шоссе будет частично ограничено

Сегодня с 22:00 движение автомобилей на участке автодороги от Международного аэропорта Гейдар Алиев до поселка Мардакян будет частично ограничено в связи со строительством нового надземного пешеходного перехода.

Как сообщили Report в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, движение транспортных средств на отдельных полосах будет частично ограничиваться по мере проведения работ.

В ведомстве призвали водителей соблюдать правила дорожного движения и требования временных дорожных знаков.

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Версия на азербайджанском языке Bakının Mərdəkan yolunda avtomobillə hərəkət qismən məhdudlaşdırılacaq

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