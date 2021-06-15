Движение 7 маршрутных линий в пригородах Баку временно изменено

С завтрашнего дня внесены временные изменения в траекторию движения автобусов по 7 маршрутным линиям в селах и поселках Баку.
Как сообщает Report со ссылкой на Бакинское транспортное агентство, изменение движения носит сезонный характер, и внесено с целью обеспечения удобного проезда местных жителей и туристов к пляжам.
Регулярные автобусы №101 будут курсировать до пляжа Туркан;
Регулярные автобусы №107 до пляжа Бузовна;
Регулярные автобусы №146 до пляжа Шувелан;
Регулярные автобусы №179 до пляжа Пиршаги;
Регулярные автобусы №180 до пляжа Зиря;
Регулярные автобусы № 82 до пляжа Мардакян;
Регулярные автобусы №189 до “Лахидж баглары” в поселке Нардаран.