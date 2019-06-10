Два состава для бакинского метро доставлены из России в столицу

Два состава (10 вагонов), купленные ЗАО "Бакинский метрополитен" у российского завода "Метровагонмаш", доставлены в Баку.

Глава пресс-службы метрополитена Бахтияр Мамедов подтвердил Report эту информацию.

"Поезда будут переданы в депо завтра. После тестирований и пуско-наладочных работ поезда выйдут на линию, предположительно, в следующем месяце. К тому времени срок эксплуатации двух старых поездов подойдет к концу", - сказал он.

Кроме того, по словам Мамедова, до конца этого года в Баку будет доставлено еще 4 состава (20 вагонов).

Напомним, что 31 января этого года метрополитен и АО "Трансмашхолдинг", в состав которого входит "Метровагонмаш", подписали контракт на покупку шести составов (30 вагонов).