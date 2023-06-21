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Два рейса AZAL из Баку в Нахчыван задерживаются

Два рейса AZAL из Баку в Нахчыван задерживаются Неблагоприятные погодные условия, которые наблюдаются на территории страны с 20 июня, повлияли на полеты ЗАО "Азербайджанские Авиалинии " (AZAL) в направлении Баку-Нахчыван
Инфраструктура
21 июня 2023 г. 10:17
Два рейса AZAL из Баку в Нахчыван задерживаются

Неблагоприятные погодные условия, которые наблюдаются на территории страны с 20 июня, повлияли на полеты ЗАО "Азербайджанские Авиалинии " (AZAL) в направлении Баку-Нахчыван

Об этом сообщает Report со ссылкой на AZAL.

"AZAL активно работает над оперативной организацией перевозки пассажиров. С учетом безопасности и стремления предоставить наилучший сервис для пассажиров, отправка пассажиров будет осуществляться по очереди.

В настоящий момент задерживается вылет двух рейсов. Так, 51 пассажир размещен в отеле, остальные решили поехать домой.

Ночью и утром в Нахчыван уже вылетели несколько рейсов, отправка других рейсов продолжится в соответствие с расписанием.

Отметим, что безопасность полетов, благополучие пассажиров и экипажа всегда являются наивысшим приоритетом для AZAL. В связи с этим авиакомпания стремится обеспечить высокий уровень безопасности для каждого пассажира.

AZAL призывает пассажиров, чьи рейсы были задержаны из-за неблагоприятных погодных условий в Нахчыване, проявить понимание и терпение в связи с этой ситуацией", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке AZAL-ın Bakıdan Naxçıvana iki reysi gecikir

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